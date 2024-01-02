هبوط آمن لـ 5 بالون طائرة تقل سائحين في أرض زراعية بالأقصر.. صور

شهدت منطقة شرق السكة ناحية القباحي الشرقي شمال محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، هبوط عدد من البالونات الطائرة، وذلك بعد أثناء رحلتها في سماء المحافظة، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وكانت أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، قد شهدت صباح اليوم، إقلاع نحو أكثر من 25 رحلة بالون طائر أقلت على متنها عدد كبير من السياح مختلفي الجنسيات، للاستمتاع بمشاهدة الآثار والمعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل من السماء.

وأعلن محسن الشامي مدير الشبكة الوطنية لخدمات الطواريء والسلامة العامة بمحافظة الأقصر، عن أن الشبكة رصدت هبوط اضطراري لعدد ٥ بالون طائر صباح اليوم الثلاثاء، لافتاً إلى السبب الرئيسي في الهبوط هو سرعة الرياح وأن مكان الهبوط كان فى أراض زراعية بجوار كوبرى المطار شمال مدينة الأقصر.

من جانبه، قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه لا يوجد أية إصابات أو خسائر فى الأرواح وأن جميع السائحين بخير وسلام، كما اثنى محافظ الأقصر على سرعة رصد الشبكة الوطنية للواقعة ومتابعتها للحدث.

يذكر أن رحلات البالون الطائر في الأقصر تطلب عدة عوامل جوية منها طقسا مستقرا، وسرعة الرياح لا تتخطى 8 عقده وأجواء صافية، كما أنها تحلق على ارتفاع شاهق في السماء يصل إلى 1500 قدم، وتحتل الأقصر المرتبة الثالثة عالميا في مجال البالون الطائر.

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