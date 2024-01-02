بورسعيد: توزيع 30 ألف كرتونة سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن توزيع 30 ألف كرتونة سلع غذائية على الأسر الأكثر احتياجا والعاملين بالديوان العام والمديريات والأحياء، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير احتياجات الأسر من السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأشار المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده لبحث استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال شهر رمضان المبارك، بحضور اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد حسيني، مدير الجهاز التنفيذي، ومحمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إلى أنه سيتم توزيع 15 ألف كرتونة اعتبارا من 10 فبراير على الأسر الأكثر احتياجا، وتوزيع 15 ألف أخرى اعتبارا من 25 فبراير للعاملين بالديوان العام والمديريات والأحياء.

وأكد أن كرتونة السلع الغذائية تحتوي على مختلف السلع الغذائية الرمضانية التي تلبي احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك، كما أنه جرى اختيار أجود أنواع السلع الغذائية والرمضانية بالكراتين التي ستوزع على المواطنين.