القبض على عصابة سرقة أعمدة الإنارة بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" بمحافظة قنا وبحوزتهم (10قطع أعمدة إنارة - عمود إنارة كامل - عدد 2 كشاف إنارة - لفة أسلاك كهربائية - بندقية خرطوش - فرد محلى- مركبة "تروسيكل" والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة أعمدة الإنارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان تداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصور تضمن قيام بعض الأشخاص بسرقة أعمدة الإنارة وقطع الكابلات الكهربائية بعدد من المناطق بمحافظة قنا.