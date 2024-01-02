"الداخلية" تكشف حقيقة خطف سيدة من مجهولين بالبساتين

قال مصدر أمني، إنه بالنسبة لما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" بشأن مقطع فيديو تضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها لمحاولة اختطاف من قبل مجهولين، وقيام أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إكس" بإعادة نشر مقطع الفيديو الخاص بها مصحوبًا بهاشتاج يتضمن المطالبة بترحيل اللاجئين من البلاد.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط صاحبة الحساب المشار إليه (مقيمة بمنطقة البساتين بالقاهرة)، وبمواجهتها أقرت باختلاقها الواقعة وذلك للتربح المادى من تحقيق نسب مشاهدة عالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة، وتولت النيابة العامة التحقيق.