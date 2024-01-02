صحة القليوبية: استكمال المرحلة الأولى بمبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية

أعلن الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استكمال العمل بالمرحلة الأولى بمبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية، والتي انطلقت منذ بداية العام الماضي وتضمنت 10 وحدات ومراكز رعاية أولية وهي: المنايل التابعة الخانكة، الترفيهى بالعبور، كفر تصفا بكفر شكر، سنديون بقليوب، سندبيس بالقناطر الخيرية، مرصفا ببنها، مسطرد بشبرا شرق، الأحراز بشبين القناطر، برشوم بطوخ، مركز طبى عثمان بشبرا غرب.

وأوضح "الجزار" في بيان له اليوم، أنه جرى الكشف على 3109 مواطنين بالعيادات المسائية بتلك الوحدات خلال المبادرة، تنوعت بين 462 حالة أطفال، 277 حالة باطنة، 640 حالة نسا وتوليد، 745 حالة جلدية، إلى جانب 985 حالة طوارئ والتي تعمل على مدار 24 ساعة، كما جرى ضم عيادات مسائية للأسنان مؤخرًا.

فيما أعلنت د. رباب عبد الحليم مدير إدارة الرعاية الأساسية بالقليوبية، أنه جرى إنشاء 11364 ملفا عائليا خلال المبادرة، وتقديم خدمات عيادات طب الأسرة لـ 19817 مواطنا، وإحالة 136 مواطنا لاستكمال العلاج والفحوصات بمستشفيات المحافظة، وجار الإعداد لضم 30 وحدة صحية ومركز طبي للمرحلة الثانية بالمبادرة.