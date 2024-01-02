إنهاء فترة التقدم لجوائز جامعة عين شمس الرواد والتقديرية والتشجيعية

أعلنت جامعة عين شمس إنهاء فترة التقدم لجوائز الرواد والتقديرية والتشجيعية والتى شاركت فيها 15 كلية في هذه الجوائز هذا العام ، وهي: كليات الآداب والبنات والتربية والحقوق والألسن والآثار والبيئة والطفولة والتربية النوعية والعلوم والطب والهندسة والصيدلة والزراعة والحاسبات.

هذه الجوائز تهدف إلى دعم الباحثين والعلماء في الجامعة ، وقد بدأت جائزة جامعة عين شمس التقديرية في عام 1993 ، وتم زيادة مكافأتها إلى 100 ألف جنيه مع منح 17 جائزة تغطي جميع التخصصات في الجامعة.

وأنشأت الجامعة جائزتها التشجيعية في عام 2021 بمكافأة 25 ألف جنيه ، وتم توسيعها لتشمل 10 جوائز تناسب جميع التخصصات.

كما أطلقت الجامعة جائزة الجامعة للرواد لهذا العام بمكافأة 75 ألف جنيه ، وتم اعتمادها من قبل مجلس الجامعة في 26 /6 / 2023 وتم اعتماد أول لائحة لها في 6 /11 / 2023 وتضم 6 مجالات تكريماً لمؤسسي الجامعة.

ويقدم مكتب الجوائز إدارة الدراسات العليا التقدير لادارة الجامعة على التطوير المستمر والدعم والرعاية من خلال تنويع الجوائز التي تشمل جميع التخصصات والفئات ، و الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للبحوث العلمية ومكتب أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث ومكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث في متابعة كل خطوات التقدم.

وتبرز هذه الجوائز التزام الجامعة بدعم البحث العلمي والابتكار ، وتحفيز الشباب على تحقيق إنجازات متميزة في مختلف المجالات في دعم البحث العلمي وتشجيع المبدعين والشباب المتميز من الجامعة ، وتمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين التفوق الأكاديمي والابتكار في مجالات متعددة.

و تتميز جامعة عين شمس بتطوير جوائزها لتلائم احتياجات الباحثين من العلماء البارزين والرواد وكذلك الباحثين الشباب ، مع التركيز على التميز والحداثة ومواكبة التطورات. تعتبر هذه الجوائز علامة إيجابية للتحفيز والتشجيع ، وتعكس التزام الجامعة بتكريم الرواد والمواهب الواعدة في مسيرتها المليئة بالإنجازات.