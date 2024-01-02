ads
الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وقود وأغذية.. 87 شاحنة مساعدات متنوعة دخلت من معبر رفح إلى قطاع غزة

معبر رفح
معبر رفح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مصدر مسئول، اليوم الثلاثاء، أن 87 شاحنة مساعدات متنوعة دخلت إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في رفح ومعبر العوجة.

وأوضح المصدر، أن المساعدات تنوعت بحيث دخلت شاحنات وقود ومساعدات إنسانية غذائية وإغاثية إلى القطاع، إلى جانب استقبال الجرحى الفلسطينيين وأصحاب الإقامات وحملة الجنسيات الأجنبية والجوازات المصرية.

وأضاف المصدر، أنه جرى أيضا التنسيق لاستقبال 132 من حملة الجوازات المصرية و7 أشخاص من حملة الجوازات العمانية، إضافة إلى استقبال 20 جريحا ومصابا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

قطاع غزة ميناء رفح البري استقبال الجرحى الفلسطينيين