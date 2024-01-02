وقود وأغذية.. 87 شاحنة مساعدات متنوعة دخلت من معبر رفح إلى قطاع غزة

أعلن مصدر مسئول، اليوم الثلاثاء، أن 87 شاحنة مساعدات متنوعة دخلت إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في رفح ومعبر العوجة.

وأوضح المصدر، أن المساعدات تنوعت بحيث دخلت شاحنات وقود ومساعدات إنسانية غذائية وإغاثية إلى القطاع، إلى جانب استقبال الجرحى الفلسطينيين وأصحاب الإقامات وحملة الجنسيات الأجنبية والجوازات المصرية.

وأضاف المصدر، أنه جرى أيضا التنسيق لاستقبال 132 من حملة الجوازات المصرية و7 أشخاص من حملة الجوازات العمانية، إضافة إلى استقبال 20 جريحا ومصابا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.