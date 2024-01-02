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الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات أولى جلسات عام 2024

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء - أولى جلسات عام 2024، وبعد مرور أول 20 دقيقة من بداية الجلسة زاد رأس المال السوقي بنحو 10.1 مليار جنيه، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 25,063.04نقطة.

كما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 5,540.29 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 7,968.32 نقطة.       

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.67%، مسجلا 10,668.76 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 1.42% وصولا لمستوى 4,663.45 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.7%، ليصل إلى مستوى 30,393.68 نقطة.

البورصة مستهل التعاملات