سفير روسيا بالقاهرة: جهود مصرية حثيثة لإيجاد حل سياسي دبلوماسي بغزة

أشاد السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، اليوم الثلاثاء، بدور مصر في الأزمة التي تحيق بقطاع غزة في الوقت الحالي.

وأكد سفير روسيا بالقاهرة، أهمية دور مصر المحوري في النزاع الحالي بغزة، حيث تلعب دور الوساطة بين فلسطين وإسرائيل، فضلا عن دورها المهم في توصيل المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.. مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة في التغلب على المشاكل الحالية وإيجاد حل سياسي دبلوماسي لها.

وأعرب السفير الروسي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - عن تفهم ودعم موسكو للموقف المصري الذي يرفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء أو من الضفة الغربية إلى الأردن.

وأوضح أن روسيا ترى أن من حق الفلسطينيين الحفاظ على أراضيهم، وأن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو إقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرار الأمم المتحدة.. مشددا على ضرورة وقف سياسة الاستيطان التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.