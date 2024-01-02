ads
الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفير روسيا بالقاهرة: جهود مصرية حثيثة لإيجاد حل سياسي دبلوماسي بغزة

السفير الروسي في
السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشاد السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، اليوم الثلاثاء، بدور مصر في الأزمة التي تحيق بقطاع غزة في الوقت الحالي.

وأكد سفير روسيا بالقاهرة، أهمية دور مصر المحوري في النزاع الحالي بغزة، حيث تلعب دور الوساطة بين فلسطين وإسرائيل، فضلا عن دورها المهم في توصيل المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.. مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة في التغلب على المشاكل الحالية وإيجاد حل سياسي دبلوماسي لها.

وأعرب السفير الروسي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - عن تفهم ودعم موسكو للموقف المصري الذي يرفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء أو من الضفة الغربية إلى الأردن.

وأوضح أن روسيا ترى أن من حق الفلسطينيين الحفاظ على أراضيهم، وأن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو إقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرار الأمم المتحدة.. مشددا على ضرورة وقف سياسة الاستيطان التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.

السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو التهجير القسري للفلسطينيين