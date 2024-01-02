الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على تجديد عقد عمرو السولية

يسعي مسئولو النادي الأهلي، إلى فتح ملف تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادٍ بالمجان فى يناير الجاري، وذلك خلال فترة توقف الدوري الممتاز فى الوقت الحالي، نظرًا لظروف تحضير منتخب مصر للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي من المقرر أن تقام في كوت ديفوار.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني من أجل تجديد عقد عمرو السولية، باعتباره من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهمين في صفوف الفريق، سواء داخل الملعب أو داخل غرفة الملابس، بخلاف أنه من اللاعبين الذين صنعوا تاريخا كبيرا مع القلعة الحمراء، وقدم تضحيات ورفض إغراءات كثيرة من أجل الاستمرار مع الأهلي.

ويوجد إجماع داخل الأهلي على ضرورة تجديد عقد عمرو السولية باعتباره من اللاعبين أصحاب الخلق والذى لم يفتعل أي أزمة داخل النادي منذ الانضمام إليه فى 2016، على أن يتم الاتفاق على الأمور المالية ومدة العقد الذي قد يصل لمدة موسمين قادمين.

وفاز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد الفوز في المباراة النهائية على مودرن فيوتشر 4-2، أحرز للأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد، وأحرز لفيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود، وصل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا بهدف للا شيء سجله أرثر جوستيس لاعب سيراميكا في مرمى فريقه.