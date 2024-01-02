أهم الأمراض والأوبئة المستقبلية.. خبراء الصحة يحذرون: تكاد أن تكون قاتلة

كشف العلماء عن أهم الأمراض والأوبئة المستقبلية التى تكاد أن تكون قاتلة فى العام الجديد والتى حذر منها خبراء الصحة العالمية للاستعداد الكامل للوقاية منها.

ويتوقع العلماء عقب سنوات الخسارة التى تسبب فيها كوفيد- 19، أن عام 2024 قد يشهد تفشيا لبعض الأمراض والأوبئة ما يتطلب منا المزيد من اليقظة والاستعداد لمجابهتها بدءًا من كوفيد-19 إلى المخاوف بشأن متغير جدري القردة الأكثر فتكا وانتشارالأمراض التي ينقلها البعوض من البلدان الاستوائية.

وقد حرص خبراء الصحة على تقديم قائمة بالأمراض التى يمكن أن يجلبها العام الجديد وطرق التعرف عليها والوقاية منها، وجاء من أبرزها:

سلالة كورونا الجديدة

سلالة كورونا الجديدة، وهي الأكثر قابلية للانتقال والتي تنتشر بالفعل بسرعة في أجزاء من العالم وقد حرصت منظمة الصحة العالمية على التأكيد على أن الخطر الذي تشكله السلالة منخفض حالي وكتبت المنظمة التابعة للأمم المتحدة استنادا إلى الأدلة المتاحة انه تم تقييم المخاطر الإضافية على الصحة العامة العالمية التي يشكلها JN.1 حاليا على أنها منخفضة.

كما قال البروفيسور بيتر أوبنشو من إمبريال كوليدج: “إنه فيروس مخادع بشكل مدهشو يجعل الناس في بعض الأحيان مرضى للغاية ويؤدي في أحيان أخرى إلى الإصابة بكوفيد طويل الأمد وأضاف تتراجع المناعة بمرور الوقت وبالنسبة للكثيرين فقد مر أكثر من عام منذ أن تلقوا آخر جرعة معززة وكلما زاد تحور الفيروس قلت فعالية الأجسام المضادة في مكافحته”.

هذا بالاضافة إلى أنه ليس كوفيد فقط هو الذي قد يجد نفسه في دائرة الضوء الإعلامي خلال العام 2024 فقد أعلن مسؤولى الصحة عن انتشار لسلالة شديدة من الجدري المعروف سابقا باسم جدري القردة تقتل واحدا من كل 10 أشخاص مصابين بهاوهناك نوعان من فيروس جدري القردة كلاد 1 بمعدل وفيات أعلى حيث يبلغ نحو 10% بينما يعد "كلاد 2" أكثر اعتدالا بشكل عام وكان هذا النوع منتشرا في أوروبا العام الماضي كما قالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، خبيرة الأمراض المعدية فى تصريحات صحفية لها نحن قلقون بشأن توسع كلاد إلى بلدان أخرى وهناك اهتمام قليل جدا بمرض الجدري في الوقت الحالى.

حمى الضنك

كما رصد العلماء حمى الضنك وهو مرض فتاك ينتشر عن طريق البعوض في الأشهر القليلة الأخيرة من العام 2023 في فرنسا وإيطاليا وقبرص وعادة يتواجد البعوض المسبب لهذا الفيروس في المناخات الاستوائية ويقولون العلماء إن تغير المناخ الذي يجلب موجات حارة وفيضانات متكررة إلى أوروبا وقد خلق ظروفا أكثر ملاءمة لهذه المخلوقات.

الحصبة

هذا بالاضافة إلى مرض الحصبة وهي واحدة من أكثر الأمراض المعدية في العالم بنسبة تزيد على 3000% في أوروبا خلال العام 2022 كما تم الإبلاغ عن أكثر من 30 ألف إصابة بين يناير وأكتوبر 2023 وهو ارتفاع ملحوظ عن 941 إصابة في عام 2022 بأكمله وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور كلوغ، إن التطعيم هو الطريقة الوحيدة لحماية الأطفال من هذا المرض الذي يحتمل أن يكون خطيروتسبب الحصبة عادة الحمى وسيلان الأنف والسعال واحمرار العينين والتهاب الحلق والطفح الجلدي المميز وعادة ما يختفي الفيروس في غضون أسبوعين.

كما أنه قد يؤدي في بعض الأحيان إلى مضاعفات، مثل: “الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والنوبات والعمى أو حتى الموت"، وذلك إذا انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الرئتين أو الدماغ وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة للأطفال الرضع وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة كما أنه أكثر خطورة في فترة الحمل ويزيد من خطر الإجهاض.