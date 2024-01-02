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الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 8 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 8000  طن بضائع عامة ومتنوعة ، 700 شاحنة و80 سيارة، وشملت حركة الواردات 2000  طن بضائع ، 420 شاحنة 77 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000  طن بضائع ، 280  شاحنة  و3 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية  فيما استقبل الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس بينما غادرت السفينتين امل  وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2100  طن  بضائع و287شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة واور . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينتين كلينا والنوي اكسبريس متجهة الي جدة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها .

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات حركة الواردات ميناء سفاجا ميناء بورتوفيق