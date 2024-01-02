تداول 8 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 700 شاحنة و80 سيارة، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 420 شاحنة 77 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 280 شاحنة و3 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية فيما استقبل الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس بينما غادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2100 طن بضائع و287شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة واور . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينتين كلينا والنوي اكسبريس متجهة الي جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها .