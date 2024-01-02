طقس معتدل على جنوب سيناء والعظمى 24 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، طقسًا معتدل الحرارة، والعظمى بالمحافظة بلغت 24 درجة والصغرى 16 درجة، ورياح تنشط أحيانًا 34 كيلومترًا / ساعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة: رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 23، وفى طابا الصغرى 13 والعظمى 21، وفى كاترين الصغرى 6 والعظمى 15، وفي طور سيناء الصغرى 13 والعظمى 23، وشرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 23.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت بيانًا أوضحت فيه وجود شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على كافة الأنحاء بارد ليلاً وفي الساعات الأولى من الصباح على أغلب الأنحاء.

أمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية -البحيرة -كفر الشيخ -الدقهلية -دمياط-بورسعيد-شمال سيناء) تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية، اليوم على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.