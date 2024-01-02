ارتفاع نسبة الكوليسترول يزيد خطر الإصابة بالشريان التاجي

الثلاثاء 02/يناير/2024 - 04:22 ص

قالت الكلية الإمبريالية للعلوم والتكنولوجيا والطب في العاصمة البريطانية لندن إن ارتفاع نسبة كوليسترول الدم، وارتفاع ضغط الدم قبل الـ 55، يزيد خطورة الإصابة بأمراض الشريان التاجي بشكل خاص.

وأوضح علماء الكلية البريطانية أن ارتفاع ضغط الدم الانقباضي، وزيادة البروتين الدهني منخفض الكثافة، الكوليسترول الضار قبل 55 عامًا، يرتبط بشكل وثيق بزيادة خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

ونصح الباحثون بخفض مستويات الكوليسترول في الدم، بتغيير نمط الحياة بشكل عام، بالحد من استهلاك الدهون المشبعة في اللحوم الحمراء ومشتقات الحليب كامل الدسم، والابتعاد عن الزيوت المحولة والمهدرجة.

وأشاروا إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن يفيد في تقليل الكوليسترول في الدم، مع الحرص على العناصر الغذائية الغنية بأوميغا 3 مثل سمك السلمون، والرنغة، وبذور الكتان.

ونصحوا أيضًا بالأنشطة الرياضية بانتظام وبشكل معتدل، مع الابتعاد عن التدخين والحرص على خفض الوزن، والنوم الكافي