فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل طبيبًا من مخيم العروب

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، الدكتور زياد طارق البدوي، من مخيم العروب شمال الخليل، اثناء عودته من دوامه في مركز الأمل الطبي في بلدة بيت كاحل، وعبر مروره في الطرق الترابية والفرعية الواصلة الى المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، قرية العرقة غرب جنين، وقامت بنصب حاجزا عسكريا وأوقفت سيارات المواطنين وقامت بتفتيشها.

كما اشتعلت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في بلدة يعبد بمحافظة جنين بالضفة الغربية، كما أفادت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت نحو المواطنين الفلسطينيين دون حدوث إصابات.