ترودو وزيلينسكي يناقشان هاتفيًا القضايا الأمنية والتطورات في أوكرانيا

ناقش رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، امس الإثنين، والرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، القضايا الأمنية خلال مكالمة هاتفية، وفقا لبيان صادر عن مكتب ترودو.

وأطلع الزعيم الأوكراني ترودو على الهجمات الروسية ليلة ويوم رأس السنة الجديدة والتي استهدفت عدة مناطق في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأشار إلى أن الدفاع الجوي تمكن من إسقاط أكثر من 80 طائرة بدون طيار ليلة رأس السنة الجديدة، وشكر ترودو للمساعدة في حماية سماء أوكرانيا وتوفير أنظمة وصواريخ الدفاع الجوي "ناسامز".

واتفق الزعيمان على بدء حوار ثنائي بشأن الضمانات الأمنية وناقشا التحضير لاجتماع المستشارين الرابع لصيغة السلام في دافوس بسويسرا في نهاية شهر يناير.

وتبادل القادة وجهات النظر حول جهود أوكرانيا لتحقيق سلام عادل ومستدام، مشيرين إلى نجاح الاجتماعات الدولية الأخيرة حول صيغة السلام في أوكرانيا.

واتفقا على مواصلة التعامل والعمل مع مجموعة واسعة من الدول لزيادة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام، وفقا للبيان.

وتعد كندا أحد الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا وقدمت 1.8 مليار دولار لميزانية الدولة الأوكرانية في عام 2023.