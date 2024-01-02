علماء سويديون يبتكرون لقاحًا مضادًا لجميع متغيرات فيروس كورونا

الثلاثاء 02/يناير/2024 - 12:59 ص

تمكن علماء من معهد كارولينسكا السويدي من ابتكار لقاح جديد مضاد لجميع متغيرات فيروس كورونا "كوفيد-19".

ونشرت مجلة bioRxiv تفاصيل الابتكار الجديد الذي توصل له العلماء بعدما أشركوا في تجاربهم 24 شخصًا أعمارهم فوق 64 عامًا سبق لهم أن تلقوا 4-5 جرعات من لقاح مضاد للفيروس.

وأثبتت نتائج هذه الاختبارات الفعالية العالية للقاح الجديد ضد المتغيرات المتحورة للفيروس، ليس فقط ضد المتغير "XBB" بل كذلك ضد المتغيرات الجديدة والتي من بينها "BA.2.86".

يأتي ذلك في إطار مساعي العلماء لتعويض عدم قدرة اللقاحات السابقة على الحماية المطلوبة ضد متحور /أوميكرون/ والمتغيرات الجديدة، حيث إن اللقاحات السابقة كانت مصممة للفيروس الأصلي، أما اللقاح المبتكر حديثا فهو موجه بالدرجة الأولى ضد متحور /أوميكرون/ الذي يختلف تماما عن السلالة الأصلية للفيروس.

يشار إلى أن اللقاحات المنتشرة حاليا تعتبر فعالة ضد الفيروس الأصلي "SARS-CoV-2" وكذلك ضد متحور /أوميكرون/، لكن تفرعه إلى عدد من المتغيرات، دفع العلماء إلى ابتكار لقاح جديد.