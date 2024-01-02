فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم قرية العرقة غرب جنين وتنصب حاجزًا عسكريًا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، قرية العرقة غرب جنين، وقامت بنصب حاجزا عسكريا وأوقفت سيارات المواطنين وقامت بتفتيشها.

كما اشتعلت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في بلدة يعبد بمحافظة جنين بالضفة الغربية، كما أفادت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت نحو المواطنين الفلسطينيين دون حدوث إصابات.

وانطلقت مسيرة من مدينة جنين في فلسطين شمال الضفة الغربية، يوم الإثنين، تندد باستمرار المجازر الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشارك العديد في المسيرة التي بدأت تحركها من مدينة جنين تجوب الشوارع بالمدينة، حاملين لافتات تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته وعدوانه على الشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل السريع والفوري لوقف عدوان الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات العنصرية التي يتبناها قادة الحكومة الإسرائيلية، وأشارت الخارجية الفلسطينية، أن هذه التصريحات تعد اعتراف رسمي بمخططات تهجير الشعب الفلسطيني.