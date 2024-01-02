الكهرباء: تنفيذ شبكات وكابلات التغذية لتلبية متطلبات مشروع الدلتا الشهر الجاري

أكدت وزارة الكهرباء أن القطاع ينتهى الشهر الجاري من تنفيذ شبكات وكابلات التغذية لتلبية متطلبات مشروع الدلتا الجديدة بأطوال تبلغ اكثر من 1500 كيلومترا لاستصلاح وزراعة مليون و200 ألف فدان وذلك سابقا لكافة البرامج الزمنية المحددة لتشغيل الروافع واحتياجات المشروع .

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن برامج عمل القطاع تتزامن والمخططات الاستراتيجية للدولة وتتوافق معها وان اى مخطط يتم وضعه وإقراره من الدولة يتبعه مبادرة من قطاع الكهرباء لتلبية متطلباته من الكهرباء وأن ما حدث مع قطاع الزراعة نموذج للدور الذى يقوم به القطاع لخدمة مشروعات التنمية مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء ينتهى الشهر الحالى من تنفيذ خطوط الجهد العالى للدلتا الجديدة فى وقت قياسى غير مسبوق من الضبعة حتى العلمين لتلبية متطلبات المشروع العملاق لتكون الكهرباء جاهزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وأشار الوزير إلى أن مخطط التغذية الكهربائية للدلتا الجديدة يتم على مرحلتين الأولى العاجلة والتى تم الانتهاء منها وتتضمن تركيب محطات محولات متنقلة بالمواقع المطلوب تغذيتها بصفة عاجلة والمرحلة الثانية الدائمة لتنفيذ محطات المحولات والخطوط وربطها بالشبكة القومية على الجهود المختلفة لتلبية متطلبات روافع المياة ومشروعات استصلاح الأراضى مؤكدا أن العمل فى توصيل شبكات الجهد المنخفض يسير سابقا للبرامج الزمنية المحددة وأن قطاع الكهرباء يستهدف مد كابلات أرضية بإجمالى 2000 كيلومترا وبتكلفة حوالى 3 مليارات جنية منها 650 كيلومترا.

وأوضح رئيس القابضة للكهرباء ان المشروع يتضمن تنفيذ 18 محطة محولات عملاقة لخدمة الدلتا الجديدة وإنشاء محطة محولات روافع الحمام ( 3 ) جهد 66/11 ك.ف والخطوط الهوائية جهد 220 ك.ف مزدوج الدائرة لتغذية محطتي محولات روافع الحمام وإنشاء الخط الهوائي ثلاثي الموصل بين محطة محولات روافع الحمام وروافع الحمام ،وانشاء الخط الهوائي ثلاثي الموصل بين محطة محولات الدلتا الجديدة (2)، ومحطة محولات روافع الحمام (12) ،وان قيمة العقود تصل الى 800 مليون جنيه لتأمين التغذية الكهربائية للمشروع بخلاف تكاليف 18 محطة محولات

أكد المهندس طارق عبد الشافى رئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة التى يقع فى نطاقها الجزء الاكبر من المشروع بانه تم الانتهاء من مد كابلات بطول 1500 كيلومترا فى نطاق عمل الشركة وتنفيذ حوالى 92 عملية تعديل وتغير للمسارات لاستكمال مد الخطوط للدلتا الجديدة واختيار الكابلات الأرضية بدلا من الشبكات باعتبارها الأقل أعطالا ونظرا لوجود هذه الخطوط فى مناطق جبلية حيث تتعرض للاتربة والتلوث والرياح الشديدة مما يؤثر على استقرار التيار فتم اعتماد الكابلات لتوفير تغذية دائمة ومستقرة للمشروع.

وأشار رئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة إلى انطلاق العمل بالشبكات الداخلية لتغذية الدلتا الجديدة فى نفس التوقيت الذى يتم فيه مد الخطوط الرئيسية وتم توفير الكابلات المطلوبة ووضع برنامج زمنى لتكون الكهرباء متواجدة بالتزامن والعمل فى المشروع العملاق مشيرا إلى قيام الشركة بالعمل لتغذية 7 محطات رفع مياة عملاقة تخدم المشروع بالاضافة الى محطة معالجة الحمام وتعديل خطوط الكهرباء المعترضة تنفيذ المشروع جنوب محور الضبعة مؤكدا جاهزية الشركة للعمل لتنفيذ أية تكليفات جديدة تخدم الدولة وبرامج التنمية فورا وفى أسرع وقت.

قال عبد الشافى إن استكمال مد كابلات المشروع سيتم وفقا للبرامج الزمنية واولوية العمل التى تحددها الجهات المشرفة على العمل فى المشروع حيث تبلغ إجمالى أطوال الكابلات حوالى ألفين كيلو وتعتبر المرحلة الأولى هى الأهم والأصعب وهى جاهزة الآن للافتتاح.