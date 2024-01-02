وزير الشباب يتفقد خدمات المستشفى الميدانى تحت إشراف مدير وحدة الرعاية الطبية

استمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى شرح من الدكتور محمد شعبان مدير وحدة الرعاية الطبية بوزارة الشباب والرياضة، عن الخدمات التي تقدمها المستشفي الميداني، والتي تشمل الإسعافات الأولية، والكشف الطبي، وتوفير الأدوية بالمجان، ونقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات، مشيراً إلى أن المستشفى الميداني ضم تخصصات الأطفال والعظام والباطنة، وتم تحويل عدد من الحالات المرضية للمستشفيات الأقرب لإجراء الفحوصات اللازمة واستكمال العلاج.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المستشفى الميداني المقامة على هامش ماراثون زايد الخيري من خلال اللجنة العليا للرعاية الطبية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع بنك الشفاء المصري والذي أقيم اليوم بمشاركة ٣١ ألف، منهم ٣٨٨٤ مشارك من ذوى الهمم "الكراسى المتحركة"، و٩٠٦ من قصار القامة، ويُخصص العائد من الماراثون لصالح مؤسسة مصر الخير ومستشفى الناس وبعض المستشفيات الحكومية.

ورافق الوزير خلال جولته التفقدية بالمستشفي الميداني كل من السفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات بمصر الفريق ركن محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية ، وعبيد البلوشى رئيس وفد هيئة الهلال الأحمر، والدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير ، ومجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالجهود التي تقوم بها اللجنة العليا للرعاية الطبية بوزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة للمشاركين في مختلف الفعاليات الرياضية التي تنظمها الوزارة، الأمر الذي يبعث الثقة والطمأنينة في نفوس المشاركين من خلال التعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية.

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تواجد المستشفي الميداني في مختلف الفعاليات الرياضية، لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمشاركين في حال تعرضهم لأي إصابات أو مشاكل صحية.

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