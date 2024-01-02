موجات تسونامي تضرب اليابان بعد سلسلة زلازل قوية

الثلاثاء 02/يناير/2024 - 12:32 ص

ضرب زلزال قوي وموجة مد عاتية (تسونامي) وسط اليابان، والساحل الغربي للبلاد، أمس، ما أدى إلى صدور تحذيرات للسكان للإخلاء وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، وتعطل الرحلات الجوية وخدمات السكك الحديدية في المناطق المتضررة. فيما وصلت موجة تسونامي، بارتفاع نحو متر واحد، إلى السواحل الشرقية لكوريا الجنوبية، وحذرت سلطات البلاد من أن تشهد أراضيها موجات أكثر ارتفاعًا خلال الساعات المقبلة. كما أطلقت جارتها الشمالية تحذيرات مماثلة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، إن الزلزال الذي بلغت قوته المبدئية 7.6 درجات، أدى إلى موجة تسونامي بارتفاع متر واحد تقريبًا في مناطق على ساحل بحر اليابان، وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من حدوث موجات تسونامي على طول المناطق الساحلية، في مقاطعات إيشيكاوا ونيغاتا وتوياما، الواقعة على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو.

وأفادت الوكالة أن أمواجًا يصل ارتفاعها إلى 1،2 متر، ضربت ميناء واجيما في إيشيكاوا. وقالت الوكالة إنه يُعتقد أن موجات تسونامي بارتفاع نحو 5 أمتار وصلت إلى نوتو في المقاطعة نفسها. ونقلت وسائل إعلام محلية، أن شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية، قولها إنها تتحقق من وجود أي خلل في محطاتها التي تعمل بالطاقة النووية.