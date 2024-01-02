فلسطين.. مسيرة في جنين تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

انطلقت مسيرة من مدينة جنين في فلسطين شمال الضفة الغربية، يوم الإثنين، تندد باستمرار المجازر الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشارك العديد في المسيرة التي بدأت تحركها من مدينة جنين تجوب الشوارع بالمدينة، حاملين لافتات تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته وعدوانه على الشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل السريع والفوري لوقف عدوان الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات العنصرية التي يتبناها قادة الحكومة الإسرائيلية، وأشارت الخارجية الفلسطينية، أن هذه التصريحات تعد اعتراف رسمي بمخططات تهجير الشعب الفلسطيني.