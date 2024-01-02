طلب التحريات في العثور على جثة رضيع بأبو النمرس

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة طفل رضيع بداخل كيس بلاستيك ملقى وسط القمامة بمركز أبو النمرس، عقب مناظرة الجثة ورود تقرير من مفتش الصحة بسبب الوفاة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الواقعة، وتفريغ الكاميرات القريبة من القمامة لمعرفة من القى به.

كانت الإدارة العامة لمباحث مباحث الجيزة، تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة رضيع حديث الولادة خلف محطة مياه شبرامنت.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لرضيع عمره يومًا واحدًا داخل كيس بلاستيك أسود اللون ملقى وسط القمامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.