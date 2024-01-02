ads
الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

طلب التحريات في العثور على جثة رضيع بأبو النمرس

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة طفل رضيع بداخل كيس بلاستيك ملقى وسط القمامة بمركز أبو النمرس، عقب مناظرة الجثة ورود تقرير من مفتش الصحة بسبب الوفاة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الواقعة، وتفريغ الكاميرات القريبة من القمامة لمعرفة من القى به.
كانت الإدارة العامة  لمباحث مباحث الجيزة، تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة رضيع حديث الولادة خلف محطة مياه شبرامنت.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لرضيع عمره يومًا واحدًا داخل كيس بلاستيك أسود اللون ملقى وسط القمامة.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

العثور علي جثة رضيع وسط القمامة ابو النمرس داخل كيس