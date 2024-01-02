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الثلاثاء 02 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يلتقي أساقفة عموم ووكيل البطريركية بالإسكندرية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالإسكندرية، الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية،  الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (القطاع الغربي) والأنبا هرمينا (القطاع الشرقي) والأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالاسكندرية.
تم خلال اللقاء بحث عدد من الملفات الخدمية، ومناقشة تنفيذ بعض الخطط الخاصة بالعمل الرعوي بالإسكندرية.

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قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المقر البابوي بالإسكندرية الأنبا باڤلي قطاع المنتزه الأنبا إيلاريون القطاع الغربي الأنبا هرمينا القطاع الشرقي الأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالاسكندرية