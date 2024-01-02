البابا تواضروس الثاني يلتقي أساقفة عموم ووكيل البطريركية بالإسكندرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالإسكندرية، الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (القطاع الغربي) والأنبا هرمينا (القطاع الشرقي) والأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالاسكندرية.

تم خلال اللقاء بحث عدد من الملفات الخدمية، ومناقشة تنفيذ بعض الخطط الخاصة بالعمل الرعوي بالإسكندرية.

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