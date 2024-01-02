مسؤولة الشركات الحكومية الإسرائيلية تتقدم باستقالتها بسبب "انهيار مؤسسات البلاد"

قدمت المسئولة الأولى عن شركات القطاع العام في إسرائيل ميتشيل روسنبوام استقالتها لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وذلك عقب ما وصفته بحالة التردي والانهيار في شركات الدولة، حيث تم الإعلان عن الاستقالة رسميا اليوم.

وقالت روسنبوام التي ترأس "هيئة الشركات الحكومية الإسرائيلية" والتي تولت منصبها في شهر مارس من العام الماضي - في خطاب استقالتها - إنها " تأسف على حالة الانهيار التي يشهدها قطاع الشركات المملوك للحكومة الإسرائيلية "، معللة أنه من بين أسباب هذا الانهيار الخلافات الشديدة بينها وبين وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية دافيد امساليم الذي يعد رئيسا مباشرا له إذ تتبعه الهيئة.

وأضافت رئيسة هيئة الشركات الحكومية أنها فشلت في تطبيق رؤيتها لإصلاح الشركات الإسرائيلية المملوكة للدولة، متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعجز عن لجم جماح وزيره للتعاون الإقليمي وما يترتب عليها من انتهاك لحقوق العاملين الإدارية والمالية في تلك الشركات، وهو ما ظهر جليا منذ يناير من العام الماضي، والتي كان من نتائجها أن قدم رئيس إحدى أكبر الشركات المملوكة للحكومة الإسرائيلية " شركة البريد " استقالته من منصبه وفشلها في تصويب المسببات التي أدت إلى الاستقالة.