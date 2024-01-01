بريطانيا تتوقع زيادة عدد المهاجرين إليها عبر القوارب الصغيرة خلال عام 2024

عبرت لوسي موريتون، مسؤولة اتحاد قوة الحدود البريطاني، اليوم الإثنين، عن توقعها بزيادة عدد المهاجرين القادمين إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة خلال عام 2024.

وحذرت موريتون من أن الانخفاض الحاصل في أعداد المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش في الفترة الأخيرة كان على الأرجح نتيجة سوء الأحوال الجوية خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى إلى أن جميع التوقعات للعام الجديد 2024 تعتمد على الظروف المتغيرة في الأحوال الجوية.

ووفقًا للبيانات الحكومية البريطانية الأخيرة، كانت آخر رحلة للمهاجرين في عام 2023 في 16 ديسمبر، حيث وصل 55 شخصًا قادمين من فرنسا على قارب واحد، ولم تُسجل أي رحلات أخرى خلال الفترة الماطرة والمتساقطة فيها الأمطار بغزارة والرياح الشديدة، مما جعل هذه الفترة أطول فترة متتالية من دون وصول أي مهاجرين إلى بريطانيا عبر البحر.

وأكدت مسؤولة اتحاد قوة الحدود البريطاني اليوم أن إجمالي الوافدين إلى بريطانيا في عام 2023 انخفض بأكثر من الثلث مقارنة بالعام 2022، وفقًا للبيانات الحكومية، مُشيرة إلى أن هذا الانخفاض يستلزم من الحكومة توفير الموارد اللازمة لمواجهة الأعداد المرتفعة المتوقعة.

وتُظهر الأرقام المؤقتة للعام الماضي وصول حوالي 30 ألف حالة عبور، وهو رقم أقل بأكثر من الثلث مقارنة بالرقم القياسي البالغ 45،774 حالة عبور في عام 2022.