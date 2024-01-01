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الإثنين 01 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمانة مسعفين تعيد ربع مليون جنيه عثر عليها فى حادث

الواقعة
الواقعة
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أصيب موظف بجمعية خيرية  اثر انقلاب دراجته النارية فى مدينة نصر وانتقل رجال الاسعاف  الى مكان البلاغ وعثر على أكثر من ربع مليون جنيه، وقاموا باعادتها الى أسرة المصاب.
تعود تفاصيل الواقعة بتلقى اجهزة الأمن  بالقاهرة بلاغ عن حادث دراجة بخارية بنطاق حي مدينة نصر وهرعت إحدى فرق الإسعاف لتلبية الاستغاثة فور تلقيها، وفور وصولها لموقع الحادث تبين وجود مصاب يعاني من اضطراب في درجة الوعي، ويعمل موظف بواحدة من الجمعيات الخيرية.
 وكان المصاب يحمل مبلغ مالي ومتعلقات تتبع الجمعية الخيرية تناهز الربع مليون جنيه، تمكن فريقنا الإسعافي من تأمين المصاب ونقله للمستشفى لاستكمال رحلته العلاجية، وتلا ذلك قيامهم بالتواصل مع ذوي المصاب ومسؤولي الجمعية الخيرية لاستلام المبلغ المالي ومتعلقات المصاب.

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