بريطانية تنهي حياتها عقب شراء سم من موقع أمازون

الإثنين 01/يناير/2024 - 09:46 م

انتحرت امرأة بريطانية بسم اشترته من شركة أمازون بعد استخدامها موقع دردشة عبر الإنترنت لعقد اتفاق انتحار مع أعضاء آخرين، حسبما جاء في التحقيق.



أنهت كلوى ماكدير موت، ٤٣ عامًا، حياتها باستخدام "منتج" لم يذكر اسمه طلبته من الولايات المتحدة في عام ٢٠٢١ بعد انضمامها إلى منتدى عبر الإنترنت "يشجع" على الانتحار. لقد توصلت إلى اتفاق ليلة وفاتها لتنفيذ الفعل مع زملائها الأعضاء - وكان أحدهم بريطانيًا أيضًا.



وذكر التحقيق أن كلوى، التي كانت متزوجة، كانت "تكافح مع صحتها العقلية لعدة سنوات" واستخدمت الإنترنت للبحث عن طرق لإنهاء حياتها عندما أصبحت "تميل إلى الانتحار بشكل متزايد".

بعد وفاتها، كتب بول روجرز، مساعد الطبيب الشرعي في منطقة غرب لندن، إلى عملاقي التكنولوجيا الأمريكيين جوجل وأمازون، لدق ناقوس الخطر بشأن الوصول إلى مثل هذه المواقع وسهولة شراء المواد القاتلة.

وأثار مخاوف بشأن "توافر" مثل هذه المنتجات على الإنترنت وكيف يمكن شراؤها من الولايات المتحدة للاستخدام الفردي - دون "حدود فعالة و/أو ضوابط جمركية".

وأضاف أن الموقعين لا يضعان قيودا لمنع وصول هذه المواد إلى الأطفال والمراهقين والبالغين الضعفاء.