مع بداية عام 2024.. طاقم إسعافى يسلم أمانات لذوي مصاب بـ250 ألف جنيه

يأبى أول أيام العام الجديد أن ينقضي دون أن يسطر بين سجلاته موقف مشرف للفرق الإسعافية التي قضت ليلتها بين تأمين الاحتفال بالعام الجديد، وبين تلبية استغاثات مصابي عدد من الحوادث والحالات المرضية الطارئة.

كانت الاسعاف قد تلقت بلاغا عن حادث دراجة بخارية بنطاق حي مدينة نصر، وبالفعل هرعت إحدى الفرق الإسعافية لتلبية الاستغاثة فور تلقيها وهم المسعف محمد أحمد البري، وزميله أيمن أنور يوسف.

وفور وصول فريق الإسعاف لموقع الحادث تبين وجود مصاب يعاني من اضطراب في درجة الوعي، ويعمل موظف بواحدة من الجمعيات الخيرية، وكان يحمل مبلغ مالي ومتعلقات تتبع الجمعية الخيرية تناهز الربع مليون جنيه.

تمكن فريق الإسعاف من تأمين المصاب ونقله للمستشفى لاستكمال رحلته العلاجية، وتلا ذلك قيامهم بالتواصل مع ذوي المصاب ومسؤولي الجمعية الخيرية لاستلام المبلغ المالي ومتعلقات المصاب.

من جانبه وجه الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الاسعاف،رسالة لرجال هيئة الإسعاف المصرية أبطال الواقعة قائلا: "لقد زينتم أول أيام عامنا الجديد بواقعة مشرفة، واستكملتم مسيرة بيضاء لعشرات من زملائكم ممن حافظوا وصانوا أمانات تقدر بعشرات الملايين"



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