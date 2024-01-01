ديربي القناة.. المصري يتعادل مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق بالدوري

حسم التعادل الإيجابي ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب، في مباراة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري النيل.

عبدالرحمن مجدي سجل هدف الإسماعيلي الوحيد، في الدقيقة 49، بعد تمريرة أسيست من ياو أنور.وبصم صالح جمعة على الهدف في أول مباراة يبدؤها أساسيًا مع الإسماعيلي، منذ 368 يومًا، بعدما قدم التمريرة المفتاحية لياو أنور.

بينما أدرك المصري البورسعيدي التعادل عن طريق فخر الدين بن يوسف، عقب تمريرة عرضية من سمير فكري بالدقيقة 85.

التعادل جعل المصري يستمر بالمركز السابع ويرفع رصيده لـ 16 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما استمر الإسماعيلي بالمركز الخامس عشر، ورفع رصيده إلى 8 نقاط.

المصري سقط في فخ التعادل للمرة الأولى هذا الموسم، بينما كان هذا الثاني للدراويش في الدوري الممتاز.ويستعد فريقا المصري والإسماعيلي للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، والتي تنطلق يوم 8 يناير المقبل.