العثور على وكرين لـ"داعش" في صحراء الثرثار العراقية

أعلنت السلطات الأمنية العراقية العثور على وكرين لعصابات تنظيم داعش الإرهابي في صحراء الثرثار، وذلك خلال عمليات البحث والتفتيش عن بقايا العصابات الارهابية لتضييق الخناق عليهم، ومنعها من الإعلان عن نفسها بعمليات إرهابية، وذلك بإفقادها قدراتها، وإلحاق الخسائر بالتنظيم في قياداته وعناصره ومعداته وأسلحته.

وجاء في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم، أن قوة من الحشد العشائري تابعة الى قيادة عمليات الجزيرة نفذت واجب بحث وتفتيش ضمن صحراء الثرثار، على الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات الجزيرة وصلاح الدين، وعثرت على وكرين لعصابات داعش الإرهابية بداخلهما عجلة نوع بيك اب دبل قمارة وتجهيزات ودراجة نارية وأرزاق.

يشار إلى أن صحراء الثرثار كانت ملاذا لفلول تنظيم داعش الإرهابي، حيث اتخذتها مركزا لشن عمليات وهجمات ضد قوات الأمن والجيش، ما جعل قوات العمليات المشتركة العراقية من شن عملية حملت اسم "أسود الجزيرة"، في مايو 2020، لتطهير المنطقة من بقايا التنظيم الإرهابي.