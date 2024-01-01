عدد طلبات إعانة البطالة في إسرائيل يسجل رقما قياسيا

كشف تقرير لمكتب التأمين الوطني لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، إنه تم تسجيل ما يقرب من 200000 طلب جديد للحصول على إعانة البطالة، من بينهم حوالي 139.600 عامل تم وضعهم على إعانات البطالة، وذلك منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

ووفقا للتقرير فأن 59% من المسجلين للحصول على إعانات البطالة هم من العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 20-49 عاما، و40% تتراوح أعمارهم بين 41-67 عاما.

وأوضح التقرير أن هناك حوالي 1،114 شخصًا يبلغون من العمر 67 عامًا أو أكثر لا يحق لهم الحصول على إعانات البطالة ولكن يحق لهم الحصول على منحة تكيف خاصة بعد البطالة في ظل الحرب.

وبحسب التقرير فأنه في شهر أكتوبر تم تسجيل حوالي 49.3 ألف متقدم جديد للحصول على إعانة البطالة، وفي شهر نوفمبر تم تسجيل حوالي 111.9 ألف، وفي شهر ديسمبر تم تسجيل 40.3 ألف مسجل جديد.