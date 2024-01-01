إرهابية بريطانية تقتل ابنها البالغ 11 عامًا مقابل 150 ألف جنيه إسترلينى

الإثنين 01/يناير/2024 - 08:51 م



تضمنت قائمة الإنتربول الأخيرة، إرهابية شهيرة تُدعى سامانثا لوثويتالا، تُلقب بالأرملة البيضاء التي يعتقد أنها متواجدة فى اليمن.

فرت المرأة البالغة من العمر ٤٠ عامًا من المملكة المتحدة إلى جنوب إفريقيا في عام ٢٠٠٩ قبل أن تسافر إلى تنزانيا وكينيا، اللتين تسعيان إلى تسليمها.

وهي واحدة من ١٢ بريطانيًا مدرجين على قائمة النشرة الحمراء للإنتربول، يمكن للدول الأعضاء أن تتقدم بطلب إلى الإنتربول لإصدار نشرة حمراء لملاحقة المجرمين المشتبه بهم من جميع أنحاء العالم.

يتم تحديث القائمة الحمراء كل ساعة وتضم بعضًا من أكثر المجرمين المطلوبين في العالم.

كانت لوثويت متزوجة من الإرهابى جيرمين ليندساي، وأصدر الإنتربول مذكرة حمراء لاعتقالها بعد أن ارتبطت بالهجوم على مركز ويستجيت التجاري عام ٢٠١٣ في كينيا، والذي خلف خمسة بريطانيين و٦٦ قتيلًا وجرح نحو ٢٠٠ آخرين.

وتعتقد الأجهزة الأمنية أن الفظائع الأخرى التي ارتكبتها تشمل ذبح ١٤٨ شخصًا على يد مسلحين في إحدى الجامعات في عام ٢٠١٥. وفي اليمن، من المعروف أنها قامت بتجنيد انتحاريات برشاوى قدرها ٣٠٠٠ جنيه إسترليني. ويُعتقد أيضًا أنها أرسلت انتحاريين ذكورًا لا تتجاوز أعمارهم ١٥ عامًا، يتعاطون الهيروين، إلى حتفهم.

التقت بزوجها الأول، الذي انتحر مع ٢٦ آخرين في عام ٢٠٠٥، بعد أن تعرف عليه من قبل رجل الدين المتطرف تريفور فورست، المعروف أيضًا باسم الشيخ عبد الله الفيصل.

وبالإضافة إلى لوثويت، فإن أرتي دير، ٥٩ عامًا، من هانويل - غرب لندن، مدرج أيضًا في القائمة. وهي متهمة باختطاف وقتل ابنها بالتبني في ولاية غوجارات بالهند.

وتعتقد السلطات الهندية أن دير وزوجها كافال رايجادا البالغ من العمر ٣٤ عامًا، قاما بترتيب عملية اختطاف وقتل جوبال سينجاني البالغ من العمر ١١ عامًا.

تعرض جوبال للطعن حتى الموت على أحد الطرق في ولاية غوجارات، بعد وقت قصير من حصول ضهير على بوليصة تأمين بقيمة ١٥٠ ألف جنيه إسترليني على حياته.

ذهبت هي وزوجها إلى ولاية غوجارات في عام ٢٠١٥ ووعدا جوبال بحياة أفضل في لندن، ورفضت المحكمة العليا في لندن طلب التسليم المقدم من الهند بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وتلاحق الولايات المتحدة أحمد عمر سعيد شيخ (٥٠ عاما) المتهم بالتورط في اختطاف وقتل مراسل صحيفة وول ستريت جورنال دانييل بيرل. ويعتقد عملاء المخابرات الأمريكية أن الشيخ استدرج بيرل لحضور اجتماع في كراتشي بباكستان عام ٢٠٠٢ لترتيب مقابلة مع رجل دين إسلامي بارز.

وفقًا للإنتربول: "النشرة الحمراء هي طلب إلى سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتًا في انتظار تسليمه أو تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل". أن يكون بناءً على مذكرة اعتقال أو أمر محكمة صادر عن السلطات القضائية في الدولة الطالبة. تطبق الدول الأعضاء قوانينها الخاصة في تقرير ما إذا كان سيتم اعتقال شخص ما أم لا.

ومع ذلك، وفقا لرويترز، فإن بعض الدول الأعضاء "تسيء استخدام" نظام النشرة الحمراء.