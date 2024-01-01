نيويورك تايمز: تزايد احتمالات وقوع هجوم أمريكي على الحوثيين في اليمن

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الإثنين، إنه بعد حادثة استهداف سفينة حاويات "ميرسك" تزايدة احتمالات وقوع هجوم أمريكي على الحوثيين في اليمن، رغم تحفظات الرئيس جو بايدن وكبار المسؤولين الحكوميين.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تمارس ضغوط على إدارة بايدن للتحرك ضد الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أنه تم عرض خططا لمهاجمة مصانع ومستودعات الأسلحة والذخيرة العسكرية بما في ذلك الزوارق القتالية.

ووفقا للصحفية فإنه في واشنطن، تعتبر الحادثة بمثابة تصعيد للتوتر بعد القضاء على عشرة حوثيين على يد القوات الأمريكية.

كما يمثل الحادث خيارا صعبا لبايدن وإدارته، حيث قال كبار المسؤولين إنه يتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيضربون مواقع تخزين الصواريخ والطائرات بدون طيار التابعة للحوثيين في اليمن، أو ينتظرون لمعرفة ما إذا كان الحوثيون سيتراجعون بعد إغراق ثلاثة من زوارقهم السريعة وتصفية مقاتليهم على متنها.