بوتين: روسيا تسعى لإنهاء الصراع مع أوكرانيا وفق شروطها

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تسعى لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ولكن بشروط معينة.

وفي تصريحات اليوم الاثنين، أكد بوتين أن أوكرانيا ليست عدوًا لروسيا، مشيرًا إلى أن الأعداء هم أولئك الذين يسعون لتحقيق هزيمة استراتيجية ضد بلاده.

وأضاف بوتين أن الغرب يعتبر عدوًا لروسيا، مشيرًا إلى أنهم يحاولون حل مشاكلهم باستخدام أوكرانيا. وأشار إلى أن هناك تغيرًا في الخطاب الغربي حاليًا، إذ يسعى لإيجاد حلول لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأكد بوتين أن الغرب منذ فترة طويلة يحاول تقييد روسيا، ووعد بالرد على تلك المحاولات بأسرع وقت ممكن.

وأدان الرئيس الروسي، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة "بيلجورود" الروسية مؤخرًا، ووصف الحادث بأنه هجوم إرهابي استهدف المدنيين.

أعلنت السلطات الروسية عن وفاة 21 شخصًا على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 110 آخرين في هجوم نفذه أفراد أوكرانيون على مدينة بيلجورود الروسية.

نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن وزارة الطوارئ أن هذا الهجوم الذي وقع في وسط المدينة كان "ضخمًا"، وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها ستضطلع بدورها لضمان أن يتم محاسبة الجناة على هذه الجريمة البشعة.

