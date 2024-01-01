ناصر ماهر ينتظر حسم مصيره مع فيوتشر خلال الميركاتو الشتوي

ينتظر ناصر ماهر نجم فيوتشر، قرار الإدارة النهائي بشأن الموافقة على رحيله في شهر يناير الجاري في ظل امتلاكه بعض العروض، وأبرزها من نادي الزمالك.

وكان فيوتشر قد أعلن عدم تلقيه عروض رسمية من الزمالك حتى الآن لضم اللاعب، وأنه في حالة وصول عرض رسمي سيتم بحث الأمر وإعلان القرار النهائي وهو ما ينتظره ناصر ماهر في الأيام القليلة المقبلة حال نجاح الزمالك في حل أزمة القيد وإرسال عرض رسمي.

يذكر أن فيوتشر يقع في المجموعة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية للنسخة الحالية وذلك مع فريق، سموحة، الاتحاد السكندري، بلدية المحلة.

وتنطلق مباريات كأس الرابطة يوم 8 يناير الجاري، وسيبدأ فيوتشر مبارياته بمواجهة الاتحاد السكندري، وفي اللقاء الثاني يواجه سموحة السكندري، وفي المباراة الثالثة يلتقي مع بلدية المحلة.

وكان فريق فيوتشر قد توج بلقب كأس الرابطة من قبل في نسخة 2022، وذلك على حساب فريق غزل المحلة في المباراة النهائية بنتيجة 5-1.