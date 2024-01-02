طقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 13

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل الحرارة نهار على الأنحاء كافة، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

ووفقًا للتوقعات، هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الادارية 21 12

6 أكتوبر 22 12

بنهــــا 21 13

دمنهور 21 12

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 21 13

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 13

طنطا 21 13

دمياط 21 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 21 13

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 23 13

نخل 19 8

كاترين 15 6

الطور 23 13

طابا 21 13

شرم الشيخ 24 17

الاسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 21 11

السلوم 20 10

سيوة 19 10

رأس غارب 23 15

الغردقة 24 16

سفاجا 25 15

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 18

حلايب 24 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 21 11

بني سويف 21 11

المنيا 21 9

أسيوط 22 9

سوهاج 22 10

قنا 24 11

الأقصر 24 11

أسوان 24 12

الوادى الجديد 23 8

أبوسمبل 24 11