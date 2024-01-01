«غنيمة» مديرًا لمجمع السويس الطبي بمنظومة «التأمين الشامل»

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، قرارًا رقم (87) لسنة 2023، بتكليف الدكتور مصطفى محمد أحمد غنيمة، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للتحول المؤسسي، بالقيام بأعمال مدير مجمع السويس الطبي التابع لفرع الهيئة بمحافظة السويس، إلى جانب عمله الحالي مستشارًا لرئيس الهيئة.

وشغل الدكتور مصطفى غنيمة مناصب عدة في القطاع الصحي، أبرزها مساعدًا لوزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، ورئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، ورئيسًا لقطاع التشغيل بهيئة الإسعاف المصرية.

يأتى هذا في إطار تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

تجدر الإشارة، إلى أن محافظة السويس هي سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تشمل المرحلة الأولى 6 محافظات، وهي "بورسعيد" التي انطلقت بها المنظومة في عام 2019، و"الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" التي انطلقت بهم المنظومة في 16 فبراير 2021، و"أسوان، السويس" والتي انطلقت بهما في 26 نوفمبر 2022.