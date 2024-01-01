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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مظاهرات احتجاجية عقب إعلان فوز رئيس الكونغو الديمقراطية بولاية ثانية

رئيس الكونغو الديمقراطية
رئيس الكونغو الديمقراطية فليكيس تشيسكيدى
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شهدت منطقة "كيكولا" في مقاطعة كاتنجا العليا بجمهورية الكونغو الديمقراطية احتجاجات عنيفة على خلفية إعلان فوز الرئيس فليكيس تشيسكيدى بولاية رئاسية ثانية، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 ديسمبر 2023 وأظهرت النتائج الأولية فوزه.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، خرج العديد من الشباب في منطقة "كيكولا" في مقاطعة كاتنجا العليا للتظاهر في الليلة الماضية اعتراضًا على نتائج الانتخابات، حيث قاموا بإشعال النيران في إطارات السيارات وقطع الطرق الرئيسية في المنطقة. وعليه، تحركت قوات الأمن إلى المنطقة المذكورة لاستعادة النظام وفرض الهدوء.

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أمس فوز الرئيس فليكيس تشيسكيدي بولاية رئاسية ثانية تمتد لخمس سنوات بنسبة 73.34% من إجمالي أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت في 20 ديسمبر الماضي. حل منافسه مويس كاتومبي في المركز الثاني بنسبة 18.08% من الأصوات.

وأفادت اللجنة الوطنية بأن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت مرتفعة ووصلت إلى 43%.

ومن المقرر أن يؤدي تشيسكيدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات في الـ20 من يناير الحالي.

الكونغو الديمقراطية فليكيس تشيسكيدي الانتخابات الرئاسية