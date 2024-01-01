المقاولون يستعد لـكأس رابطة الأندية المصرية بمباراتين وديتين

قرر طلعت محرم المدير الفنى لفريق المقاولون العرب خوض مباراتين وديتين للذئاب خلال فترة توقف الدورى الحالية من أجل تجهيز اللاعبين لمباريات كأس الرابطة التى تحدد انطلاقها اعتبارًا من 8 يناير الجاري.

وفضل المدير الفنى للذئاب خوض مبارياتين مع أندية القسم الثاني أو الثالث للوقوف على مستوى بعض اللاعبين الشباب قبل المباريات الرسمية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة نادي المقاولون برئاسة المهندس محسن صلاح اجتماعًا هاماَ مع الجهاز الفنى بقيادة طلعت محرم خلال فترة توقف الدورى الحالية للتعرف على احتياجات الذئاب للمرحلة المقبلة.

وتشهد الجلسة المرتقبة مناقشة المدير الفنى في عدد من الأمور الخاصة بفريق الكرة والوقوف على برنامج اعداد الذئاب خلال فترة توقف الدورى الحالية لتجهيز اللاعبين لمباريات كأس رابطة الأندية المصرية.

وأسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تواجد فريق المقاولون العرب في المجموعة الرابعة.

وأقامت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، أمس الأحد مراسم سحب قرعة كأس الرابطة، بمشاركة 16 فريقا من الدورى الممتاز.

وتضم مجموعة المقاولون العرب فرق المصري البورسعيدي والبنك الأهلي والجونة وتنطلق مباريات البطولة يوم 8 يناير الجاري.