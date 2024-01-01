سيف تيفا يفوز بجائزة رجل مباراة الداخلية والاتحاد السكندري في الدوري

الإثنين 01/يناير/2024 - 06:59 م

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن فوز سيف تيفا لاعب الاتحاد السكندري، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الداخلية والاتحاد السكندري في الجولة رقم ١١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

فاز فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، على مضيفه الداخلية، بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة رقم ١١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف التقدم لفريق الاتحاد السكندري إيهاب سمير،مدافع الداخلية في مرماه،في الدقيقة رقم ٢٠ من عمر المباراة،ليتنهي يفور زعيم الثغر بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة رقم ١٨ في المركز الثالث،بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة رقم ٧ في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.