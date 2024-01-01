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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إجتماع هام لإدارة المقاولون مع المدير الفنى لمعرفة احتياجات الذئاب

طلعت محرم
طلعت محرم
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يعقد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح اجتماعًا هاماَ مع الجهاز الفنى بقيادة طلعت محرم خلال فترة توقف الدورى الحالية  للتعرف على احتياجات الذئاب للمرحلة المقبلة.

ومن المقرر ان تشهد الجلسة المرتقبة مناقشة المدير الفنى عدد من الأمور الخاصة بفريق الكرة والوقوف على برنامج اعداد الذئاب خلال فترة توقف الدورى الحالية لتجهيز اللاعبين لمباريات كأس رابطة الأندية المصرية.

وأسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تواجد فريق المقاولون العرب في المجموعة الرابعة.

وأقامت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، أمس الأحد مراسم سحب قرعة كأس الرابطة، بمشاركة 16 فريقا من الدورى الممتاز.

وتضم مجموعة المقاولون العرب فرق المصري البورسعيدي والبنك الأهلي والجونة وتنطلق مباريات البطولة يوم 8 يناير الجاري.

نادي المقاولون المهندس محسن صلاح الذئاب رابطة الأندية المصرية المحترفة