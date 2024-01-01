صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي يغوص في "وحل غزة" ويبتعد عن أهداف الحرب

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الإثنين، إنه مع مرور الوقت يغوض جيش الاحتلال الإسرائيلي في ما وصفته بـ"وحل غزة"، ويبتعد أكثر عن تحقيق أهداف الحرب، المتمثلة في "القضاء على حركة حماس" وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وأكدت الصحيفة أن هناك مواقف في الحرب يجب إعادة النظر في مسار العمل فيها، موضحة أن هذا هو بالضبط الوضع الذي وصلت إلى الحرب في غزة.

وأضافت: اليوم يتضح للجيش أنه في هذه المرحلة ليس من الممكن تحقيق الهدف الذي نسعى من أجله، لقد ذهبنا إلى الحرب للقضاء على حكم حماس وقدرتها على مواصلة القتال".

وتابعت: "الفشل في القضاء على حكم حماس في رفح والفشل في السيطرة على الأنفاق الموجودة أسفلها، يعني أننا فشلنا في تحقيق المهمة الأساسية التي حددناها لأنفسنا في الحرب، ألا وهي: إسقاط حكم "حماس".