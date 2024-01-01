روسيا ترحب بانضمام مصر للبريكس: سنسعى لتشكيل نظام متعدد الأقطاب وتعميق الشراكة

أعلنت السفارة الروسية، في بيان لها اليوم الإثنين، عن ترحيبها بانضمام مصر رسميًا إلى مجموعة البريكس.

وأكدت السفارة أن روسيا تسلمت عصا رئاسة مجموعة "البريكس" التي تضم 10 دول وفقا لقرار قمة الـ15 لتجمع "البريكس" والموافق عليه في شهر أغسطس الماضي.

وأضافت السفارة أن "البريكس" انضم له كلًا من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا بصفتها أعضاء كاملي العضوية الجديدة٬ ما يدل بشكل دامغ على زيادة نفوذ ودور المجموعة في الشئون العالمية.

وأضافت السفارة أن تجمع البريكس يجذب عددًا متزايدا من الدول المؤيدة وذات الأفكار المشابهة التي تشارك في المبادئ التي يستند عليها عمل التجمع وهي – المساواة في السيادة واحترام الاختيار المسار الذاتي للتنمية ومراعاة المصالح المشتركة والشفافية وتوافق الآراء بالاضافة الى السعي لتشكيل نظام متعدد الاقطاب ونموذج النظام المالي والتجاري العالمي والبحث عن الحلول الجماعية للقضايا المعاصرة الأكثر إلحاحا.

وأشارت أن رئاسة روسيا لتجمع "البريكس" في عام 2024 تحت شعار "تعزيز تعددية الأطراف من أجل تنمية العالمية العادلة والامن" ستعمل في هذه الروح مع التركيز على التعاون الايجابي والبناء مع كل الدول المعنية.

وأضافت: سنبذل كل جهودنا بغية المساهمة في الإدماج المتناغم للمشاركين الجدد الى كل صيغ عمل التجمع حفاظا على التقاليد واستنادا الى الخبرة التي اكتسبها التجمع في السنوات السابقة.

وأكدت: بالطبيعة الحال٬ سنأخذ في الاعتبار استعداد العديد من الدول الأخرى التي يبلغ عدادها حوالي 30 للانضمام الى "البريكس" وجدول أعمالها متعددة الأبعاد في شكل واحد أو آخر. وتحقيقا لهذه الغاية سنبدأ العمل المكثف من أجل بلورة طرائق الفئة الجديدة ل"دول الشريكة" في "البريكس".