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الإثنين 01 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يواصل انتصاراته ويفوز على الداخلية في عقر داره بالدوري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يواصل الإنتصارات ويفوز على الداخلية بالدورى
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فاز فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، على مضيفه الداخلية، بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة رقم ١١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف التقدم لفريق الاتحاد السكندري إيهاب سمير، مدافع الداخلية في مرماه، في الدقيقة رقم ٢٠ من عمر المباراة، ليتنهي يفور زعيم الثغر بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة رقم ١٨ في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة رقم ٧ في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

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