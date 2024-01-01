معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء؛ حيث يسود طقس معتدل نهارًا على كافةالانحاء، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتصل لحد الضباب على بعض المناطق.

كما يشهد أمطارا متوسطة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وشمال سيناء وبورسعيد وتمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 21 والصغرى 9، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى 11 درجة.