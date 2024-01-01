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الإثنين 01 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بفيديو معاكسة فتيات في الدقهلية

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو ومنشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن استغاثة بعض الفتيات بأحد أصحاب محال الآثاث لقيام بعض الشباب بمعاكستهن أثناء سيرهن أمام المحل خاصته ، وحال قيامه بمنعهم تعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته بالوجه.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2023/12/27 تبلغ لمركز شرطة ‎#السنبلاوين بمديرية أمن ‎#الدقهلية من (مالك محل آثاث مكتبى - مقيم ‎#ببندر_السنبلاوين) يتضرر خلاله من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز)..لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وقطعة حجرية كانت بحوزة أحدهم ، وإحداث إصابته بسحجات وكدمات بالوجه ، لقيامه بمنعهم من معاكسة بعض الفتيات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيديو فيس بوك محال الآثاث