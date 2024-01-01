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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 15 فلسطينيًا وإصابة أخرين في قصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح بقطاع غزة

قصف
قصف
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفا عنيفا استهدف منزل عائلة مطر في وسط قطاع غزة تسبب في استشهاد 15 فلسطينيًا وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وقع القصف في شارع أبو عريف بدير البلح، وسط تنديد شديد من المجتمع الدولي والفلسطينيين.

حيث تعرض منزل عائلة مطر للقصف اليوم الاثنين، ما تسبب في انهياره بشكل كامل، وتجمع الجيران والمسعفون للمساعدة في إخراج الضحايا من تحت الأنقاض.

وتبين أن العديد من القتلى هم من الأطفال والنساء، وقد تم نقل الجرحى إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

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