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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

محافظ الجيزة ومدير الأمن يتفقدان موقع انزلاق كمرة خرسانية أثناء تركيبها ببولاق الدكرور| صور

المحافظ ومدير الأمن
المحافظ ومدير الأمن
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة ومدير مديرية الشئون الصحية، موقع حادث انزلاق إحدى الكمرات الخرسانية أثناء تركيبها بمحور الفريق كمال عامر بنطاق حى بولاق الدكرور، مما أسفر عن سقوط حالة وفاة وإصابات 5 افراد من المتواجدين بموقع العمل بإصابات طفيفة.

واستمع المحافظ من الشركة المنفذة عن ظروف وملابسات الحادث والذين أكدوا على اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامة بمحيط مواقع العمل، وأن الحادث لم يؤثر في السلامة الإنشائية للمحور.

كما حرص المحافظ ومدير الأمن على الاطمئنان على حالة المصابين بمستشفى أم المصريين بجنوب الجيزة؛ وذلك للوقوف على حالتهم الصحية، وكلف راشد مدير مديرية الشئون الصحية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمه للمصابين حتى تمام شفائهم ومغادرتهم للمستشفى.

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اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اللواء هشام أبو النصر بجنوب الجيزة ببولاق الدكرور حي بولاق الدكرور سقوط حالة وفاة كمرة خرسانية محور الفريق كمال عامر مدير أمن الجيزة مصرع واصابة 6 مصرع وإصابة 6 أشخاص واصابة 6 أشخاص مديرية الشئون الصحية محافظ الجيزة 6 أشخاص اصابات 5 افراد من المتواجدين اجراءات الأمن والسلامة