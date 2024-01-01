محافظ الجيزة ومدير الأمن يتفقدان موقع انزلاق كمرة خرسانية أثناء تركيبها ببولاق الدكرور| صور

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة ومدير مديرية الشئون الصحية، موقع حادث انزلاق إحدى الكمرات الخرسانية أثناء تركيبها بمحور الفريق كمال عامر بنطاق حى بولاق الدكرور، مما أسفر عن سقوط حالة وفاة وإصابات 5 افراد من المتواجدين بموقع العمل بإصابات طفيفة.
واستمع المحافظ من الشركة المنفذة عن ظروف وملابسات الحادث والذين أكدوا على اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامة بمحيط مواقع العمل، وأن الحادث لم يؤثر في السلامة الإنشائية للمحور.
كما حرص المحافظ ومدير الأمن على الاطمئنان على حالة المصابين بمستشفى أم المصريين بجنوب الجيزة؛ وذلك للوقوف على حالتهم الصحية، وكلف راشد مدير مديرية الشئون الصحية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمه للمصابين حتى تمام شفائهم ومغادرتهم للمستشفى.