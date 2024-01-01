ads
الإثنين 01 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث انزلاق كمرة خرسانية أثناء تركيبها بمحور الفريق كمال عامر ببولاق

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع حادث انزلاق إحدى الكمرات الخرسانية اثناء تركيبها بمحور الفريق كمال عامر بنطاق حى بولاق الدكرور مما أسفر عن سقوط حالة وفاة واصابات 5 افراد من المتواجدين بموقع العمل بإصابات طفيفة . 
واستمع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من الشركة المنفذة عن ظروف وملابسات الحادث 
والذين أكدو للسيد محافظ الجيزة على اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامة بمحيط مواقع العمل وأن الحادث لم يؤثر على السلامة الإنشائية للمحور . 
كما حرص محافظ الجيزة على الاطمئنان على حالة المصابين بمستشفى أم المصريين بجنوب الجيزة وذلك للوقوف على حالتهم الصحية .
وكلف المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين حتى تمام شفائهم ومغادرتهم للمستشفى . 
رافق المحافظ خلال تفقده اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ومدير مديرية الشئون الصحية .

محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث انزلاق احدي الكمرات الخرسانية محور الفريق كمال عامر ببولاق سقوط حالة وفاة اصابات 5 افراد من المتواجدين حالة المصابين بمستشفى أم المصريين