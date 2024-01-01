محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث انزلاق كمرة خرسانية أثناء تركيبها بمحور الفريق كمال عامر ببولاق

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع حادث انزلاق إحدى الكمرات الخرسانية اثناء تركيبها بمحور الفريق كمال عامر بنطاق حى بولاق الدكرور مما أسفر عن سقوط حالة وفاة واصابات 5 افراد من المتواجدين بموقع العمل بإصابات طفيفة .

واستمع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من الشركة المنفذة عن ظروف وملابسات الحادث

والذين أكدو للسيد محافظ الجيزة على اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامة بمحيط مواقع العمل وأن الحادث لم يؤثر على السلامة الإنشائية للمحور .

كما حرص محافظ الجيزة على الاطمئنان على حالة المصابين بمستشفى أم المصريين بجنوب الجيزة وذلك للوقوف على حالتهم الصحية .

وكلف المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين حتى تمام شفائهم ومغادرتهم للمستشفى .

رافق المحافظ خلال تفقده اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ومدير مديرية الشئون الصحية .